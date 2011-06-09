Агрегатор сайтов скидок (купоны)

Необходимо разработать агрегатор сервисов, которые предлагают существенные скидки на различные услуги и товары (купон).

На сайте будут публиковаться наиболее интересные предложения со всех известных сервисов скидок. Такой сервис уже есть - kuponator.ru, наш функционал будет очень похож, разве что немного урезанный.

Добавляются все скидки вручную. Более полное ТЗ дам в переписке.