Агрегатор сайтов скидок (купоны)

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно сделать в течении сжатого времени 8 сайтов. У всех сайтов однотипный функционал, меняется только дизайн. Итак, страницы сайта: Главная - описание тарифов, мини-представление компании. Карта сети - карта сети, страницу оставляете пустой, на ней в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать агрегатор сервисов, которые предлагают существенные скидки на различные услуги и товары (купон).
На сайте будут публиковаться наиболее интересные предложения со всех известных сервисов скидок. Такой сервис уже есть - kuponator.ru, наш функционал будет очень похож, разве что немного урезанный.
Добавляются все скидки вручную. Более полное ТЗ дам в переписке.
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