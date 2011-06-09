Создание каталога объявлений с оплатой за размещ.

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок217 просмотров
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Пример http://www.salebis.ru

Главный критерий цена.

Нужные функции: Кабинет, оплата за размещение, форма на размещение объявлений с фото, статистика просмотров объявления пользователя в кабинете.,email рассылка, форма обратной связи.,фильтр объявлений.

12 лет назад
avalonbroker
Андрей 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
palladin_jedi
Александр 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$840
14 дней
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