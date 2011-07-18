PHP, JS скрипты, разработка и модификация сайтов
Портфолио
- Анализ юзабилити173 просмотра
- Анализ юзабилити189 просмотров
- Анализ юзабилити171 просмотр
- Продвижение без бюджета 3257 просмотров
- Продвижение без бюджета 2221 просмотр
- Продвижение без бюджета204 просмотра
- Aquashop.kiev.ua321 просмотр
- Ua-fiancees.com307 просмотров
- A-tyr.com.ua224 просмотра
- Aquamaster.com.ua252 просмотра
- 10auto.net183 просмотра
Отзывы заказчиков
$700
0 баллов
12 лет назад
Заказал Александру разработку сайта на joomla virtuemart (к проекту из которого пишу этот отзыв это не относится, над этим проектом работает другой исполнитель. а тот проект согласовали отдельно не через веблансер.нет) Дал доступ к хостингу перечислил предоплату 50%. срок исполнения работы согласовали 2 недели Через 2 дня он пропал, хотя уже должен был поставить движок. Сейчас прошло уже 4 недели. На письма не отвечает, на телефонные звонки тоже Обзвонил клиентов из его портфолио на сайте http://seazo.net/ большая часть из них ничего об Александре не слышали. А другая часть ответили, что он лишь делал для них мелкие вещи по сео (хотя в портфолио они у него значатся как "создание сайтов") пришлось поменять пароль на хостинге запросил у Александра возвращение предоплаты - на связь, естественно, так и не выходит
Управление проектами
нет отзывов
от $100
от 30 дней
#567
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1408
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#1656
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#2440
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 14 дней
#2911
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#3154
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $10
от 1 дня
#3662
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5593