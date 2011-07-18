palladin_jedi

Александр palladin_jedi

 
36 летУкраина/Херсон
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
PHP, JS скрипты, разработка и модификация сайтов
PHP
Портфолио
Отзывы заказчиков
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$700
0 баллов
12 лет назад
Сервис смс-напоминаний о днях рождения
Заказал Александру разработку сайта на joomla virtuemart (к проекту из которого пишу этот отзыв это не относится, над этим проектом работает другой исполнитель. а тот проект согласовали отдельно не через веблансер.нет) Дал доступ к хостингу перечислил предоплату 50%. срок исполнения работы согласовали 2 недели Через 2 дня он пропал, хотя уже должен был поставить движок. Сейчас прошло уже 4 недели. На письма не отвечает, на телефонные звонки тоже Обзвонил клиентов из его портфолио на сайте http://seazo.net/ большая часть из них ничего об Александре не слышали. А другая часть ответили, что он лишь делал для них мелкие вещи по сео (хотя в портфолио они у него значатся как "создание сайтов") пришлось поменять пароль на хостинге запросил у Александра возвращение предоплаты - на связь, естественно, так и не выходит
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