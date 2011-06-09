Скопировать сайт и сделать из него магазин

Необходимо разработать агрегатор сервисов, которые предлагают существенные скидки на различные услуги и товары (купон). На сайте будут публиковаться наиболее интересные предложения со всех известных сервисов скидок. Такой сервис уже есть - kuponator.ru, наш функционал будет очень ...