Создание крупного портала "для мам"

Доброго времени суток, потенциальные исполнители.

Задались целью запустить информационный портал для мам.

Требуется изготовление под ключ, с последующим администрированием портала.

Есть примерное понимание того что хотим видеть, инициатива от исполнителя как в качестве идей, так и в качестве конкретных предложений только приветствуется. На хорошие идеи и их реализацию бюджет всегда увеличим.

Краткое описание того, что мы хотим видеть в прикрепленных файлах. Я осмелился назвать это "ТЗ".

Для связи:

почта - [email protected]

ICQ - 639-722-310

SKYPE - Dima.odnako