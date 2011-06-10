Нужен сайт на чешском

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок194 просмотра
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Здравствуйте.Будет нужен сайт на чешском,сайт будет для магазина по продаже фотоапаратов,и тд типа техники,интернет магазином не будет.Ищу человека который может сделать такое ,работа не сразу просто ищу человека ,а потом нужно с шефом обсудить что и как будет,так что пишите цены за работу.

13 лет назад
mishatoda
Миша 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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