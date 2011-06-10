Здравствуйте.Будет нужен сайт на чешском,сайт будет для магазина по продаже фотоапаратов,и тд типа техники,интернет магазином не будет.Ищу человека который может сделать такое ,работа не сразу просто ищу человека ,а потом нужно с шефом обсудить что и как будет,так что пишите цены за работу.