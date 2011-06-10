Необходимо переделать интернет магазин для англоязычных покупателей с уникальным дизайном! Срок создания максимум 21 день. Все подробности при личной переписке.
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Здравствуйте.Будет нужен сайт на чешском,сайт будет для магазина по продаже фотоапаратов,и тд типа техники,интернет магазином не будет.Ищу человека который может сделать такое ,работа не сразу просто ищу человека ,а потом нужно с шефом обсудить что и как будет,так что пишите цены за работу.
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