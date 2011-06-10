Создать веб-сайт для всех клавиатур

Здравствуйте. Необходимо сделать сайт. Требования к сайту находятся во вложении. Сайт нужен на ASP.NET. Просьба откликнувшихся, внимательно ознакомиться с требованиями, оставляя заявку, подразумевается, что человек выполнит все требования, которые предъявляются к проекту. Бюджет обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы хотим создать веб-сайт для всех большинстве клавиатур.
Нам необходимо создать веб-сайт содержит все самые популярные клавиатуры, чтобы помочь пользователям
, которые не клавиатур на их языках писать на своих языках, в этом
Сайт должен быть настоящий Наиболее часто используемые клавиатуры на первой странице (4 клавиатуры, когда пользователь нажимает на одну из них он открывает на реальный размер в той же странице).
Клавиатура должна иметь много функций вы можете найти эти функции в этих
двух веб-сайтов: www.arabic-keyboard.org и http://www.clavier-arab.org/ также
На веб-сайте должно быть много sercvices как словарь, поисковая система,
Форум т.д. ..
Сайт должен иметь мобильную версию и APS версии.
Другие вопросы будут обсуждаться в деталях.
Мы ждем ваших комментариев и предложений.
Пожалуйста, если вы сделали сайт, прежде чем положить портфели
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