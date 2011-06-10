Создать веб-сайт для всех клавиатур

Мы хотим создать веб-сайт для всех большинстве клавиатур.

Нам необходимо создать веб-сайт содержит все самые популярные клавиатуры, чтобы помочь пользователям

, которые не клавиатур на их языках писать на своих языках, в этом

Сайт должен быть настоящий Наиболее часто используемые клавиатуры на первой странице (4 клавиатуры, когда пользователь нажимает на одну из них он открывает на реальный размер в той же странице).

Клавиатура должна иметь много функций вы можете найти эти функции в этих

двух веб-сайтов: www.arabic-keyboard.org и http://www.clavier-arab.org/ также

http://www.yamli.com

На веб-сайте должно быть много sercvices как словарь, поисковая система,

Форум т.д. ..

Сайт должен иметь мобильную версию и APS версии.

Другие вопросы будут обсуждаться в деталях.

Мы ждем ваших комментариев и предложений.

Пожалуйста, если вы сделали сайт, прежде чем положить портфели