Создать веб-сайт для всех клавиатур

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки255 просмотров
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Мы хотим создать веб-сайт для всех большинстве клавиатур.

Нам необходимо создать веб-сайт содержит все самые популярные клавиатуры, чтобы помочь пользователям

, которые не клавиатур на их языках писать на своих языках, в этом

Сайт должен быть настоящий Наиболее часто используемые клавиатуры на первой странице (4 клавиатуры, когда пользователь нажимает на одну из них он открывает на реальный размер в той же странице).

Клавиатура должна иметь много функций вы можете найти эти функции в этих

двух веб-сайтов: www.arabic-keyboard.org и http://www.clavier-arab.org/ также

http://www.yamli.com

На веб-сайте должно быть много sercvices как словарь, поисковая система,

Форум т.д. ..

Сайт должен иметь мобильную версию и APS версии.

Другие вопросы будут обсуждаться в деталях.

Мы ждем ваших комментариев и предложений.

Пожалуйста, если вы сделали сайт, прежде чем положить портфели

13 лет назад
startaimone
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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