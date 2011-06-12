Cоздание сайта, только Москва

Привет всем, ищу человека, который создаст сайт, достаточно простой, стильный и функциональный, с возможностью регистрации на нем, добавления туда видео и создания на нем копилок Webmoney и тп.

Только Москва, чтобы встретиться и обсудить всё более подробно, также и оплату, так как проект очень перспективный. Примеры прежних работ обязательны.

З/П договорная

89163337618

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