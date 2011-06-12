Разработка сайтов

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок286 просмотров
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Разработка сайтов на постоянной основе:

Требования:

- разработчики из Беларуси

- оплата cash или безнал.

- Joomla CMS

- просьба указывать свое потрфолио

13 лет назад
saitby
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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