Создать сайт продажи информации по примеру

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок421 просмотр
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Ищем человека или команду которая в реальные сроки за адекватные деньги сможет написать, настроить и установить сайт по функционалу как__betpult.ru

Пишите в проект свои предложения, желательна поддержка на первых порах, и гарантия на косяки и доработки.

Время выполнения + стоимость разработки + стоимость и возможность поддержки.

13 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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