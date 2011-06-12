Создать сайт продажи информации по примеру

Ищем человека или команду которая в реальные сроки за адекватные деньги сможет написать, настроить и установить сайт по функционалу как__betpult.ru

Пишите в проект свои предложения, желательна поддержка на первых порах, и гарантия на косяки и доработки.

Время выполнения + стоимость разработки + стоимость и возможность поддержки.