Создание копии hostelworld.com

Требуется продающая страница (лейдинг) (консалдинг). Дизайн смотрите в заявке. Товарищи исполнители! Мне не нужна только верстка, мне нужна работающая страница с адаптацией. Если что-то все же написал не понятного, просьба проходить мимо, не предлагая тупо верстку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать копию указанного выше сайта.
Сайт должен позволять
-размещать информацию об гостинице,
-показывать загруженность/незагруженность
-осуществлять предоплату по кредитной карте
-осуществлять поиск среди гостиниц по заданным критериям
Самописные CMS не предлагать.
Интересуют сроки, струтура оплаты и цены.
Предпочтение будет отдано тому разработчику, у которого есть аналогичные или похожие проекты.
В последствии понадобятся услуги SEO.
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