Сайт для турфирмы

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок291 просмотр
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Необходимо создать сайт авиаагентства под ключ. Нужно все начиная с разработки фирменного стиля, дизайна и так далее. Подчеркиваю АВИААГЕНТСТВО. Должны быть все функции сайта турфирмы, но на переднем плане и акцент на продаже авиабилетов.

Програмирования как такового минимум. Склонен к движку, есть опыт пользования Битриксом. Если убедите что ХХХХ лучше, возможно соглашусь на ваш вариант.

Требования(условия)

1-Никакой предоплаты. Вариант , когда часть денег уже оплачена, работа сделана немного- следуют требования доплатить за....-я уже проходил.Оплата исключительно по факту выполнения работы.

2-Максимально короткий срок изготовления.

3-Достойный бюджет. Предложения с суммами в 5000 и более тысяч баксов прошу аргументировать( например дизайн разрабатывать будут лично Никас Сафронов/Версаче/Зайцев)

*****Господа читайте внимательно!!!!!!!!********

Никакой предоплаты!!!!!!!Вариант когда сайт сделан на половину и с тебя начинают требовать бесконечных доплат сверхоговоренной суммы, я уже проходил. Ваша работа никак не может мной использоваться без вашего на то согласия и полной передачи мне исходников!!!!! Я рискую получить ерунду даже после того как уплачу все деньги.

13 лет назад
ZDTW_DIR
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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