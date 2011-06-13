Сайт для турфирмы

Требуется продающая страница (лейдинг) (консалдинг). Дизайн смотрите в заявке. Товарищи исполнители! Мне не нужна только верстка, мне нужна работающая страница с адаптацией. Если что-то все же написал не понятного, просьба проходить мимо, не предлагая тупо верстку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт авиаагентства под ключ. Нужно все начиная с разработки фирменного стиля, дизайна и так далее. Подчеркиваю АВИААГЕНТСТВО. Должны быть все функции сайта турфирмы, но на переднем плане и акцент на продаже авиабилетов.
Програмирования как такового минимум. Склонен к движку, есть опыт пользования Битриксом. Если убедите что ХХХХ лучше, возможно соглашусь на ваш вариант.
Требования(условия)
1-Никакой предоплаты. Вариант , когда часть денег уже оплачена, работа сделана немного- следуют требования доплатить за....-я уже проходил.Оплата исключительно по факту выполнения работы.
2-Максимально короткий срок изготовления.
3-Достойный бюджет. Предложения с суммами в 5000 и более тысяч баксов прошу аргументировать( например дизайн разрабатывать будут лично Никас Сафронов/Версаче/Зайцев)
*****Господа читайте внимательно!!!!!!!!********
Никакой предоплаты!!!!!!!Вариант когда сайт сделан на половину и с тебя начинают требовать бесконечных доплат сверхоговоренной суммы, я уже проходил. Ваша работа никак не может мной использоваться без вашего на то согласия и полной передачи мне исходников!!!!! Я рискую получить ерунду даже после того как уплачу все деньги.
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