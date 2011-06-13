Нужно создать сайт на тематику "Видеонаблюдение"

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки297 просмотров
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1.Сайт должен быть создан таким образом, что бы его в дальнейшем можно было расширить и превратить в интернет магазин.

2.Простая система управления

3.Продвинуть в топ поисковых систем по 1 региону.

13 лет назад
63russ
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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