Нужно создать сайт на тематику "Видеонаблюдение"

Требуется продающая страница (лейдинг) (консалдинг). Дизайн смотрите в заявке. Товарищи исполнители! Мне не нужна только верстка, мне нужна работающая страница с адаптацией. Если что-то все же написал не понятного, просьба проходить мимо, не предлагая тупо верстку ...