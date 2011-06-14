Аналог wikimart.ru

Необходимо создать портал аналогичный по функциональным возможностям порталу wikimart.ru

Основное – это подключение сторонних магазинов для размещения товаров через YML файл (Яндекс-маркет).

А также: каталог товаров, каталог компаний, блок лучших предложений, блок с товарами которые недавно были куплены, блок последних поступлений, размещение частных объявлений, форум, seo, функционал интернет-магазина – т.е. с портала можно положить товар в корзину.

Работаем по договору с юридическими лицами только из Санкт-Петербурга.