Сайт с удобной админ.панелью

Тематика - ремонт квартир и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (основная тема). Нужна удобная админ-панель - для постоянного обновления, редактирования статей, фотогалереи и др.

Дизайн вижу светлым и легким. В приложении наш логотип, тоже легкий, подвижный. он есть у меня и в квадрате (без перспективы), в таком стиле будет фирм.стиль компании - как вариант можно сделать эти "завитушки" и на сайте, обыграть их, например, по периметру их пустить кривые ("ленты" ) с переливом или "мерцание"

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