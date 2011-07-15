Сайт с удобной админ.панелью

Сайты «под ключ»Завершен28 заявок417 просмотров
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Тематика - ремонт квартир и НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (основная тема). Нужна удобная админ-панель - для постоянного обновления, редактирования статей, фотогалереи и др.

Дизайн вижу светлым и легким. В приложении наш логотип, тоже легкий, подвижный. он есть у меня и в квадрате (без перспективы), в таком стиле будет фирм.стиль компании - как вариант можно сделать эти "завитушки" и на сайте, обыграть их, например, по периметру их пустить кривые ("ленты" ) с переливом или "мерцание"

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13 лет назад
AlishaTur
Алевтина 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад
$300
10 дней
Очень тяжело в нескольких строчках передать свой восторг и ту огромную работу, которую выполнили ребята! Сказать, что я довольна - это ничего не сказать, я в восторге!!! Вот, похвастаюсь http://gaiver.com.ua Петр и его команда сделали практически невозможное, осуществив буквально все мои пожелания по сайту, и если мне когда-либо еще нужна будет работа подобного рода - обращусь только к ним! Ребята не только сделали задуманное мной, а предложили и свои варианты, которые оказались очень уместны. Огромное спасибо за дизайн, за анимацию (отдельное спасибо) и саму структуру сайта. Все безумно красиво!!! Ни на секунду не усомнилась в мастерстве DH-Group - настолько все качественно! 1. Оперативно 2. Адекватная цена 3. Осуществление всех пожеланий заказчика 4. Творческий подход к делу 5. Всегда на связи и готов к общению Петр и все кто работал над сайтом - успехов личных и профессиональных, творческих и щедрых заказчиков, пусть всегда Вам наступает на пятки УДАЧА! И еще раз огромнейшее спасибо! Ребят, если Вам нужна качественная работа - обращайтесь к Петру, не пожалеете! Петр и его команда - настоящие ТАЛАНТЫ!!!
Отличный заказчик. Четко составленное "ТЗ", всегда на связи (мгновенный ответ на возникшие вопросы по проекту), оплата без проблем, готовность именно сотрудничать, а не просто давать задания. Никакой "горячки" при работе. Впечатления от работы (и от общения) с Алевтиной исключительно положительные! Надеюсь, еще не раз, будем сотрудничать в будущем. Всем рекомендуем!!!
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