Веб-сервис “под ключ”

$250
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки336 просмотров
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Нужно разработать несложный веб-сервис «под ключ» (минималистический дизайн + программирование). Только в комплексе. По отдельности – неинтересно.

Полный функционал сервиса – в приложенном ТЗ.

Оплата исключительно после тестирования. Никакой предоплаты.

Если у вас есть свои наработки или предложения – готов рассмотреть.

P.S.: Заявки других фрилансеров – скрыты. Можете писать прямо сюда.

13 лет назад
Romagua
Роман 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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