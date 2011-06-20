Клон сайта на WordPress

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки265 просмотров
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Необходимо полностью стянуть дизайн, верстку с одного сайта и на его базе создать другой, на движке WordPress

За основу берется вот этот сайт http://vostok-fz.org.ua/.

Меню будет состоять из тех же разделов, но необходимо предусмотреть вариант добавления через админку.

- ГЛАВНАЯ

Список постов, с возможностью вставки картинки

- НАШИ ДЕПУТАТЫ

Желательно прикрутить какой-нибудь плагин/модуль, чтобы каждый депутат забивался отдельно, но можно сделать просто контентной страницей. При клике на депутата, открывается отдельная страница.

- "ШКОЛА ВЛАСТИ"

Текстовая страница

- АКЦИЯ - "ИЗМЕНИМ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС"

Текстовая страница

- НАШИ КОНТАКТЫ

Текстовая страница

Левая колонка и правая колонки: категории с текстовыми страницами, баннеры - должны управляться из админки.

WordPress
13 лет назад
dmit-w
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
y_saf
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Просто отличная работа, никаких претензий, все сделано качественно и быстро, следующий подобный проект отдам Ярославу без колебаний.
Очень хороший заказчик. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую!
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