"Радио" - сайт под ключ

Ищу Мастера, для создания "сайта под ключ" состоящего из двух страничек на данном этапе, это:

1-Главная Флеш (подробности в ТЗ по почте)

2- Подстраничка само радио. (по примеру)

3-прикрепить к домен имени с возможностью в перспективе абгрейта создание подссылок с главной страницы)

Сайт Радио мутится для себя и для друзей как хобби .. маркетингом и не пахнет, бюджет ограничен в указанной сумме 8 000 р.