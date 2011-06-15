Аналог ЯндексМаркет

Тематика: Магазин по продаже женского и мужского нижнего белья. Задачу упрощает то что есть один интернет-магазин (не наш) практически копию которого мы хотим сделать себе (смотри ТЗ). Основная вещь, которая должна быть, это возможность загрузки ...
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