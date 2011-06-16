Разработать сайт скидочных купонов

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок243 просмотра
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Добрый день, господа!

Мы запускаем новый интернет-стартап: сайт коллективных покупок, заточенный на определенную нишу.

Нам требуется разработать сайт скидочных купонов по американскому аналогу.

Надеемся на продолжительное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Спасибо за внимание!

13 лет назад
paulsolo
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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