Нужен сайт салона красоты.

Общие пожелания следующие:

• удобный, интуитивно понятный интерфейс;

• интересный, живой, новый контент;

• привлекательный дизайн;

• функциональность и полезные для посетителей сервисы.

На сайте должны присутствовать следующие блоки:

• главное меню

• дополнительное меню (подпункты главного меню, открываются при выборе пунктов главного меню)

• блок "подписаться на рассылку новостей", позволяющий клиентам добавлять свои email для получения на них новостей

• блок он-лайн общения с менеджером салона, пример http://mitsubishi.od.ua/

• наличие мест под баннеры и сами баннеры: акционные, новостные, по услугам.

Примеры понравившихся аналогичных сайтов: http://salonedem.com.ua/, http://www.infanta.ru/, http://www.thebeautyshop.com.ua/.

Опыт в создании и продвижении аналогичных сайтов обязателен! Из движков предпочитаю joomla, но это субъективно и не обязательно!

Предложения отправляйте на [email protected] или ICQ 221983609 с указанием ориентировочной стоимости работ!