Создание качественного интернет-магазина.

Необходимо создать интернет-магазин высокого уровня на основе уже существующей базы товаров.

Подробное ТЗ предоставим при общении.

Краткие требования: лаконичный, неперегруженный дизайн.

Удобная система управления базой данных.

Наличие парсеров с поставщиками

Продуманное юзабилити и система навигации.

Плюс по возможности сохранение url внутренних страниц со старого сайта

Пример того, что нравится по дизайну и по управлению: www.velosite.ru . В результате хотим получить нечто похожее.

Предлагайте Вашу примерную стоимость, сроки, а также движок на котором планируется это реализовать. ( самописные варианты не рассматриваются)

Спасибо.