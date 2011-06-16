Создание качественного интернет-магазина.

Требуется разработка каталога товаров с авторизацией. ТЗ прилагается. Требование: ТОЛЬКО PHP и MySQL согласно ТЗ. Предложения о создании CMS на движках Joomla, Wordpress, Drupal и им подобным не интересуют. Просьба указывать цену, сроки и ссылку на аналогичную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интернет-магазин высокого уровня на основе уже существующей базы товаров.
Подробное ТЗ предоставим при общении.
Краткие требования: лаконичный, неперегруженный дизайн.
Удобная система управления базой данных.
Наличие парсеров с поставщиками
Продуманное юзабилити и система навигации.
Плюс по возможности сохранение url внутренних страниц со старого сайта
Пример того, что нравится по дизайну и по управлению: www.velosite.ru . В результате хотим получить нечто похожее.
Предлагайте Вашу примерную стоимость, сроки, а также движок на котором планируется это реализовать. ( самописные варианты не рассматриваются)
Спасибо.
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