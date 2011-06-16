Интернет магазин

$500
Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок337 просмотров
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Господа!

Требуется создать интернет-магазин по образцу jingtea.com

Просьба внимательно ознакомиться с ТЗ в приложении.

Бюджет 15000 р.

Срок исполнения 2 недели.

С уважением, Никита.

13 лет назад
skomorox
Никита 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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