Добрый день! Нужно сделать сайт От вас цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех.
Необходимо создание сайта под ключ "Свадебная фотография".
Сайт должен работать на CMS DLE.
Должен быть простой легкий дизайн, желательно просто уникализированный (шапка, логотип, футер) общедоступный шаблон.
Контент: на сайте должно быть не менее 100 уникальных или отрерайченных статей свадебной тематики от 1k символов с фотографиями.
Также должен быть представлен раздел со свадебными фотографиями. Это должен быть не какой-то модуль фотогалереи, а просто в виде публикаций. В этом разделе должно быть не менее 100 фотографий (публикаций).
Четкого ТЗ нет и не будет, вы сами должны представить более менее человеческий сайт и наполнить его уникальным текстом + общедоступными свадебными фото, можно размещать фото, которые имеют копирайты других сайтов, авторов и тп.
Оставляйте ваши предложения. Обязательно указывайте сроки, цену и примеры работ на эту цену или примерную ей.
С уважением.
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