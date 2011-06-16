Приветствую всех.

Необходимо создание сайта под ключ "Свадебная фотография".

Сайт должен работать на CMS DLE.

Должен быть простой легкий дизайн, желательно просто уникализированный (шапка, логотип, футер) общедоступный шаблон.

Контент: на сайте должно быть не менее 100 уникальных или отрерайченных статей свадебной тематики от 1k символов с фотографиями.

Также должен быть представлен раздел со свадебными фотографиями. Это должен быть не какой-то модуль фотогалереи, а просто в виде публикаций. В этом разделе должно быть не менее 100 фотографий (публикаций).

Четкого ТЗ нет и не будет, вы сами должны представить более менее человеческий сайт и наполнить его уникальным текстом + общедоступными свадебными фото, можно размещать фото, которые имеют копирайты других сайтов, авторов и тп.

Оставляйте ваши предложения. Обязательно указывайте сроки, цену и примеры работ на эту цену или примерную ей.

С уважением.