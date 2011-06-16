Клон сайта

Требуется сайт, на котором будут представлены вакансии и резюме соискателей. Движок нужен быстрый, как ракета. Оплата желательна по б/н. Срок 2-3 месяца. Ориентиры: http://www.justengineers.net/ http://www.dg.ca Предложения принимаем в течение недели, желательно тех, кто принимал участие в разработке аналогичных сайтов. Ссылка на ...