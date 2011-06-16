Создать aналог kartenmacherei.com

Оздать сайт по функционалу аналог www.kartenmacherei.com/

сайт нужно создать на русском или английском. пожалуйста внимательно посмотрите этот сайт.

нужна сделать back-end (administration area) и front-end.

в аттаче прикрепленные файлы где показано примерное структура зоны администриравания сайта и примарна как выгледит канструктар длеа саздания аткриток магазина каторый тоже нужна саздати.

это линк к видео штоб паниати лучше как пользоваться сайтом из примера:

http://www.youtube.com/watch?v=VFsCUMzScpY

из гатовии материалов по данному проекту ести толика дизайн и верстка пару страниц.

подробное Т3 при обсуждение с выбранными кандидатами

пишите ваше реальные сроки и цены.

если что не понятна пишите.