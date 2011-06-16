Сайт вакансий и резюме

Требуется разработка каталога товаров с авторизацией. ТЗ прилагается. Требование: ТОЛЬКО PHP и MySQL согласно ТЗ. Предложения о создании CMS на движках Joomla, Wordpress, Drupal и им подобным не интересуют. Просьба указывать цену, сроки и ссылку на аналогичную ...