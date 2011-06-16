Сайт вакансий и резюме

Нужен сайт, сделанный на любой популярной CMS. сайт знакомств с размещением анкет пользователей. Самый простой пример rusdosug.com. Вариант простого решения.. каталог товаров или интернет магазин, только с сокращенным числом функций .. главное размещение анкет пользователям, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт, на котором будут представлены вакансии и резюме соискателей.
Движок нужен быстрый, как ракета. Оплата желательна по б/н.
Срок 2-3 месяца.
Ориентиры:
Предложения принимаем в течение недели, желательно тех, кто принимал участие в разработке аналогичных сайтов.
Ссылка на портфолио обязательна.
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