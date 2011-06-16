Сайт знакомств (размещение анкет) на CMS

Нужен сайт, сделанный на любой популярной CMS. сайт знакомств с размещением анкет пользователей. Самый простой пример rusdosug.com. Вариант простого решения.. каталог товаров или интернет магазин, только с сокращенным числом функций .. главное размещение анкет пользователям, какой никакой красивый облик.. ну и там видно будет. Бюджет небольшой, супер сайтов не надо, достаточно популярных cms и правильно настроенных плагинов. Жду предложений.