Срочно! Нужно сделать сайт под Joomla 1.5x

Приветствую всех. Необходимо создание сайта под ключ "Свадебная фотография". Сайт должен работать на CMS DLE. Должен быть простой легкий дизайн, желательно просто уникализированный (шапка, логотип, футер) общедоступный шаблон. Контент: на сайте должно быть не менее 100 уникальных или отрерайченных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт сложный простыми компонентами не обойтись.
Человек четко должен уметь переписывать компоненты и модули под Джумлу.
На все есть четкие скрины шаг влево шаг вправо запрещен, контент уже внесен.
Работаем или на моем полигоне или на вашем.
1. Использование как минимум 5-6 компонентов.( Вирутемарт. фото, видео, вывод контента, events, итд), вполне возможно что у вас уже есть готовые решения.
2. jQuery
3. Валидная верстка
По поводу оплаты, можно сделать 50% сделали, 50 получили сразу, либо 100 по завершении проекта. Один уже .... взялся, сделал 15% взял предоплату и скрылся. Мобилу не поднимает, тут не появляется. Так что это ПОСЛЕДНИЙ раз когда я кому то что то давал в предоплату. Смотрим отзывы и стаж.
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