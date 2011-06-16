Срочно! Нужно сделать сайт под Joomla 1.5x

Сайт сложный простыми компонентами не обойтись.

Человек четко должен уметь переписывать компоненты и модули под Джумлу.

На все есть четкие скрины шаг влево шаг вправо запрещен, контент уже внесен.

Работаем или на моем полигоне или на вашем.

1. Использование как минимум 5-6 компонентов.( Вирутемарт. фото, видео, вывод контента, events, итд), вполне возможно что у вас уже есть готовые решения.

2. jQuery

3. Валидная верстка

По поводу оплаты, можно сделать 50% сделали, 50 получили сразу, либо 100 по завершении проекта. Один уже .... взялся, сделал 15% взял предоплату и скрылся. Мобилу не поднимает, тут не появляется. Так что это ПОСЛЕДНИЙ раз когда я кому то что то давал в предоплату. Смотрим отзывы и стаж.