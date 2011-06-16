Магазин под ключ.

Нужно сделать простенький бюджетный магазин визиточного типа "под ключ", с дизайном и версткой , в котором будет продаваться 1 товар.

По функциональности никаких фильтров,умных модулей, скриптов, простенький, единственное - нужно подобрать хороший модуль формирования заказа, с выбором оплаты....

Движок - без разницы какой будет использоваться...

Срок исполнения до 2 недель, время не горит..

Бюджет очень ограничен..