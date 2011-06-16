Магазин под ключ.

Сайт сложный простыми компонентами не обойтись. Человек четко должен уметь переписывать компоненты и модули под Джумлу. На все есть четкие скрины шаг влево шаг вправо запрещен, контент уже внесен. Работаем или на моем полигоне или на вашем. 1. Использование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать простенький бюджетный магазин визиточного типа "под ключ", с дизайном и версткой , в котором будет продаваться 1 товар.
По функциональности никаких фильтров,умных модулей, скриптов, простенький, единственное - нужно подобрать хороший модуль формирования заказа, с выбором оплаты....
Движок - без разницы какой будет использоваться...
Срок исполнения до 2 недель, время не горит..
Бюджет очень ограничен..
- Похожие заказы
- $450Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую всех. Необходимо создание сайта под ключ "Свадебная фотография". Сайт должен работать на CMS DLE. Должен быть простой легкий дизайн, желательно просто уникализированный (шапка, логотип, футер) общедоступный шаблон. Контент: на сайте должно быть не менее 100 уникальных или отрерайченных ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добрый день! Нужно сделать сайт От вас цена и срокиСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2000
Оздать сайт по функционалу аналог www.kartenmacherei.com/ сайт нужно создать на русском или английском. пожалуйста внимательно посмотрите этот сайт. нужна сделать back-end (administration area) и front-end. в аттаче прикрепленные файлы где показано примерное структура зоны администриравания сайта ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сайт, на котором будут представлены вакансии и резюме соискателей. Движок нужен быстрый, как ракета. Оплата желательна по б/н. Срок 2-3 месяца. Ориентиры: http://www.justengineers.net/ http://www.dg.ca Предложения принимаем в течение недели, желательно тех, кто принимал участие в разработке аналогичных сайтов. Ссылка на ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт, сделанный на любой популярной CMS. сайт знакомств с размещением анкет пользователей. Самый простой пример rusdosug.com. Вариант простого решения.. каталог товаров или интернет магазин, только с сокращенным числом функций .. главное размещение анкет пользователям, ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Викладач задал разработать сайт (простенький), детали при переписке.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен сайт салона красоты. Общие пожелания следующие: • удобный, интуитивно понятный интерфейс; • интересный, живой, новый контент; • привлекательный дизайн; • функциональность и полезные для посетителей сервисы. На сайте должны присутствовать следующие блоки: • главное меню • дополнительное меню (подпункты главного меню, открываются ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Господа! Требуется создать интернет-магазин по образцу jingtea.com Просьба внимательно ознакомиться с ТЗ в приложении. Бюджет 15000 р. Срок исполнения 2 недели. С уважением, Никита.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать сайт с ответами на вопросы ТЗ здесь http://zalil.ru/upload/31275531 +пояснение к ТЗ Бюджет 20 тыс. рублей. ICQ:1194314 Оплата по факту, либо по этапам Дизайн готов. Желательна разработка на фреймворке.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад