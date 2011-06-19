Сайт и раскрутка

Нужно сделать сайт каталог предприятий пример проэкта по фунциональности http://66.rosfirm.ru/catalog/card/66.182273 и http://www.rosfirm.ru/catalog/ Что бы у каждого кто зарегестрируется в каталоге была своя страница которую он сам мог бы редактировать со следующим функционалом: Пример каталога здесь http://www.rosfirm.ru/catalog/ 1) о компании 2) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта под ключ, компания по оптовой торговли стоковой одеждой.
Сайт визитка + фотогалерея. Также нужен скрипт для рассылки е-мейлов клиентам.
Все детали и пожелания по дизайну в личной переписке или при встречи.
+ к сайту надо СЕО. в районе 40 запросов. 2 среднечастотних, остальные низкочастотные.
Цель выведение в ТОП-5 в Украине (google), время 3-4 месяца.
Начало работы после 20-ого июля.
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