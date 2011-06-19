Сайт и раскрутка

Создание сайта под ключ, компания по оптовой торговли стоковой одеждой.

Сайт визитка + фотогалерея. Также нужен скрипт для рассылки е-мейлов клиентам.

Все детали и пожелания по дизайну в личной переписке или при встречи.

+ к сайту надо СЕО. в районе 40 запросов. 2 среднечастотних, остальные низкочастотные.

Цель выведение в ТОП-5 в Украине (google), время 3-4 месяца.

Начало работы после 20-ого июля.