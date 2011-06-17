Агрегатор скидочных купонов

Требуется создать сайт по продаже и аренде недвижимости. аналог: http://www.realestate.com.au требуется: - карта на flash (варианты?) - множество фильтров по поиску, сравнение разных лотов - google maps/streets - административный интерфейс - мультиязычность - модуль новостей - модуль горячих предложений - новостная рассылка - повсемеcтные ajax ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Желаю купить копию удачного агрегатора скидочных купонов с парсером по скидочным сайтам.
Желаю ознакомиться с уже выполнеными работами. Мультиязычность обязательна.
E-mail: [email protected]
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