Требуется разработать сайт на Drupal об автомобилях Тз. кандидатам
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Нужно сделать сайт каталог предприятий
пример проэкта по фунциональности http://66.rosfirm.ru/catalog/card/66.182273 и http://www.rosfirm.ru/catalog/
Что бы у каждого кто зарегестрируется в каталоге была своя страница которую он сам мог бы редактировать со следующим функционалом:
Пример каталога здесь http://www.rosfirm.ru/catalog/
1) о компании
2) на карте (Googlemap)
3) новости компании (неограниченое число новостей)
4) акции (неограниченое число акций)
5) анонсы (неограниченое число анонсов)
6) Товары и услуги (не ограниченое количество с корзиной и отзывами)
7) Статистика просмотра
9) Доска объявлений
10) файловый архив присоеденять прайс
11) фотоальбом
12) Выделение отдельный организаций (сделать платной и с возможностью вывода на главную)
13) Многоуровневость
14) Отзывы
15) Рейтинг организаци и фирм.TOP20
16) Последние добавления
17) Пользовательская подписка на e-mail
18) Тендеры
19) рубрикатор(категории и местоположение)
20) поиск
21) пользовательское добавление (с возможностью отключения)
и тд.
22) возможность размещения произвольного HTML кода на страничке предприятий
23) управление полями
24) VIP предприятия
25) Модули последних добавлений и случаных предприятий и тп.
26) Модуль "Курс валют" 5 котировок евро/доллар и евро/грн,дол/грн,евро/руб,дол/руб
27) МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
28) Модуль "Ближайшие праздники" показывает список ближайших праздников или событий. Можно использовать например, как афишу для проведения выставок, семинаров и т.п.
Возможности каталога
Общие возможности каталога
- отображение последних зарегистрированных контрагентов
- отображение популярных категорий каталога
- отображение популярных компаний, рейтинг компаний
- расширенный поиск по любым параметрам компании
- вывод списка компаний по любой первой букве алфавита
- создание комментариев к определенной компании
- оценка контрагентов
- горячие продукты
сделать чтобы на сайте было несколько языков поставить модуль перевода google
сделать чтобы на сайте было несколько валют гривна/рубль/доллар
Сделать доску платных и бесплатных объявлений
Если платное объявление, то с возможностью "удержания" на верхних позициях.
Сделать отзывы о фирме клиетов и отзывы сотрудников .
Приятно,когда заходишь на страницу видить отзывы о клиентах.Сразу видно,что за фирма.так же отзывы сотрудников о своем предприятии.Если в самой организации климат отличный значит оей можно доверять,можно ждать такого же отношения и к клиентам!
Сделать видимыми контактные руководителей всегда.
пример на сайте http://ekb.rosfirm.ru/vudstok-ural-cc66-182273 опускаем вниз до надписи Связаться с нами чтобы не нужно было её нажимать а сразу были его контактные данные. а внизу оставить так как и есть Связаться с нами
сделать как на http://www.rosfirm.ru/catalog/ (слева выпадающее окно консультант чтобы можно было задать вопросы по порталу)(справа оставить отзыв)
Сделать чтобы у сайта были человеко подобные URL как на сайте http://www.rosfirm.ru/gidravlicheskie-i-pnevmaticheskie-uzly-i-agregaty-1095
Сделать на сайте Исследования рынков - пример http://www.rosfirm.ru/bezopasnost-svyaz-i-kommunikatsii-5832
сделать Актуальные исследования
Сделать чтобы покакзывалось сколько уже на портале компаний/товаров/тендеров
Администратор
Владеет всеми функциями по управлению каталогом. Через удобный админинтерфейс администратор может:
- создавать любое количество категорий и подкатегорий в каталоге создавать любое количество стран, областей, городов
- создание аккаунта организации через админинтерфейс
- разрешить или отклонить регистрацию организации в каталоге
- поиск, редактирование, удаление организации перевод организации в платные группы и наоборот
- управление комментариями
- рассылка участникам каталога
- управление рекламными компаниями в каталоге
- вести ленту новостей
Контрагентам
Контрагент обладает следующими функциями по управлению своей организации в каталоге:
- возможность регистрации компании в нескольких разделах каталога
- возможность в любое время отредактировать введенные данные
- полный список координатных данных
- возможность закачки логотипа компании
- возможность закачки баннеров рекламирующих компанию в каталоге и получение статистики (показов, кликов, CTR%)
- возможность закачки схемы проезда в виде рисунка
- возможность создания списка услуг или продукции с возможностью загрузки изображения к ним
- возможность создания галереи изображений продукции
- возможность загрузки прайс-листов в формате Excel
- возможность просмотра комментариев
- виды деятельности
- Дополнительная информация
и в общем всё как на примере данного проэкта http://ekb.rosfirm.ru/vudstok-ural-cc66-182273
И нужно что что бы некоторые услуги были платными.
И чтобы пользователь мог бы выбрать какое расширение использовать.
Добавлять в каталог могут зарегистрированы пользователи.
Примерное расположение модулей на странице компании в каталоге http://66.rosfirm.ru/catalog/card/66.182273
Цены предлагать разумные, так как бюджет небольшой
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