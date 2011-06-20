Нужно сделать сайт на Joomla

Предыдущая команда фрилансеров пропала. Цель- создание сайта. Есть 2 макета в cdr шапки сайта и примерный дизайн.

Идея- анимационная шапка при наведении на элемент происходит анимация. Те файлы, которые есть нужно доработать. Необходимо добавить голубое небо с травой на шапку и фон с цветами, как на стандартной заставке Windows.

Это должен быть уникальный брендовый сайт с уникальным предложением- комната безопасности под домом.

Почитать и посмотреть можно здесь- http://www.ira-tech.ru/produkciya/komnata_bezopasnosti_safety_room/safety_roome/

На всякий случай добавляю архив на Народ- http://narod.ru/disk/16545443001/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20safety%20room.rar.html вдруг здесь не загрузится...

Напишите, пожалуйста, свои предложения и пожелания по выполнению проекта! Заранее спасибо.