Нужно сделать сайт на Joomla

Создание сайта под ключ, компания по оптовой торговли стоковой одеждой. Сайт визитка + фотогалерея. Также нужен скрипт для рассылки е-мейлов клиентам. Все детали и пожелания по дизайну в личной переписке или при встречи. + к сайту надо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предыдущая команда фрилансеров пропала. Цель- создание сайта. Есть 2 макета в cdr шапки сайта и примерный дизайн.
Идея- анимационная шапка при наведении на элемент происходит анимация. Те файлы, которые есть нужно доработать. Необходимо добавить голубое небо с травой на шапку и фон с цветами, как на стандартной заставке Windows.
Это должен быть уникальный брендовый сайт с уникальным предложением- комната безопасности под домом.
Почитать и посмотреть можно здесь- http://www.ira-tech.ru/produkciya/komnata_bezopasnosti_safety_room/safety_roome/
На всякий случай добавляю архив на Народ- http://narod.ru/disk/16545443001/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20safety%20room.rar.html вдруг здесь не загрузится...
Напишите, пожалуйста, свои предложения и пожелания по выполнению проекта! Заранее спасибо.
- Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать сайт каталог предприятий пример проэкта по фунциональности http://66.rosfirm.ru/catalog/card/66.182273 и http://www.rosfirm.ru/catalog/ Что бы у каждого кто зарегестрируется в каталоге была своя страница которую он сам мог бы редактировать со следующим функционалом: Пример каталога здесь http://www.rosfirm.ru/catalog/ 1) о компании 2) ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется разработать сайт на Drupal об автомобилях Тз. кандидатамСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт12 лет назад
Желаю купить копию удачного агрегатора скидочных купонов с парсером по скидочным сайтам. Желаю ознакомиться с уже выполнеными работами. Мультиязычность обязательна. E-mail: [email protected]Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется создать сайт по продаже и аренде недвижимости. аналог: http://www.realestate.com.au требуется: - карта на flash (варианты?) - множество фильтров по поиску, сравнение разных лотов - google maps/streets - административный интерфейс - мультиязычность - модуль новостей - модуль горячих предложений - новостная рассылка - повсемеcтные ajax ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $400
Сайт на вордпресе. С качественным дизайном. 3 сайта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $200
Добрый день, Необходим сайт под ключ на английском языке. Приблизительно такой: http://konferencii.ru/ С небольшими изменениями, подробнее исполнителю. Сайт нужен в течении 10-15 дней после выбора исполнителя. Оставляйте контакты для связи.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Основная задача: Разработать медиа-портал наподобие napodiume.ru! Более подробная информация после ознакомления с вашими предложениями. Поскольку проекты по принципу работы и функционалу подобны, за основу для рассмотрения будет взят napodiume.ru Итак, рассмотрю все предложения по разработке данного проекта ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно сделать простенький бюджетный магазин визиточного типа "под ключ", с дизайном и версткой , в котором будет продаваться 1 товар. По функциональности никаких фильтров,умных модулей, скриптов, простенький, единственное - нужно подобрать хороший модуль формирования ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $450
Сайт сложный простыми компонентами не обойтись. Человек четко должен уметь переписывать компоненты и модули под Джумлу. На все есть четкие скрины шаг влево шаг вправо запрещен, контент уже внесен. Работаем или на моем полигоне или на вашем. 1. Использование ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад