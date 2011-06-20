Сделать полноценный работающий интернет магазин товаров для взрослых от odinplus.com пример магазина на старом движке http://www.bsex.ru/ Документация здесь http://www.odinplus.com/doc/
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Здравствуйте. Нужен сайт тизерной сети под ключ. Указывайте Ваши цены и сроки
Требования:
1. Регистрация в качестве рекламодателя и WEB мастера
2. Полная статистика для рекламодателя и web мастера
3. Покликовая статистика по каждому из админ панели
4. Вывод средств сразу для всех пользователе набравших нужную сумму (в админ панели)
5. Автоматическое пополнение средств для рекламодателя
6. Реферальная программа
7. Возможность добавления новостей в Тезерную Рекламную Сеть(в админ панели)
8. Возможность масовых рассылок писем на E-mail вашим пользователям (в админ панели)
9. Полный отчет об всех выплатах (в админ панели)
10. Возможность проверять сайты перед перед публикацией на них тизеров (в админ панеле)
11. Возможность проверять все рекламные компании перед их публикацией (в админ панеле)
12. Категории для таргетинга
13. Система защиты от накрутки
14. Различные форматы тизеров (75x75; 75x100; 80x60; 90x90)
15. Обратная связь
16. FAQ - Собраны все ответы на вопросы которые были найдены при провидении тестов
17. Система тикетов
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