Сайт тизерной сети под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок222 просмотра
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Здравствуйте. Нужен сайт тизерной сети под ключ. Указывайте Ваши цены и сроки

Требования:

1. Регистрация в качестве рекламодателя и WEB мастера

2. Полная статистика для рекламодателя и web мастера

3. Покликовая статистика по каждому из админ панели

4. Вывод средств сразу для всех пользователе набравших нужную сумму (в админ панели)

5. Автоматическое пополнение средств для рекламодателя

6. Реферальная программа

7. Возможность добавления новостей в Тезерную Рекламную Сеть(в админ панели)

8. Возможность масовых рассылок писем на E-mail вашим пользователям (в админ панели)

9. Полный отчет об всех выплатах (в админ панели)

10. Возможность проверять сайты перед перед публикацией на них тизеров (в админ панеле)

11. Возможность проверять все рекламные компании перед их публикацией (в админ панеле)

12. Категории для таргетинга

13. Система защиты от накрутки

14. Различные форматы тизеров (75x75; 75x100; 80x60; 90x90)

15. Обратная связь

16. FAQ - Собраны все ответы на вопросы которые были найдены при провидении тестов

17. Система тикетов

12 лет назад
blboss30
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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