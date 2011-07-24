blboss30

Алексей blboss30

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Статья для kinglinks.ru
Понравилось работать с Алексеем: хорошо поставлена задача, быстрая проверка и оплата. Буду рада продолжению сотрудничества.
Галина - очень ответственный исполнитель. Работой доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Статья для seoplex.ru
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя. Спасибо!
Работа сделана очень качественно и быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
tatiuskon
Татьяна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
37 отзывов(-1)
$5
10 баллов
13 лет назад
Статья о скандинавском аукционе
Алексей- отличный заказчик. 100 баллов. Рекомендую)
Отличная работа, уникальность статьи 100% , РЕКОМЕНДУЮ.
Ответный отзыв
alex_unixoid
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Настройка неймсерверов
ISPmanager
Алексей очень приятный в общении заказчик. Грамотный подход к делу, мгновенная оплата по завершению. Всем рекомендую!
Александр - отличный специалист. Быстро и грамотно все настроил, а также дал хорошую консультацию. Рекомендую!
Ответный отзыв