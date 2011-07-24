Необходимо разработать сайт биржи криптовалют, аналог poloniex.com/btc-e.com/bitstamp.net/bitfinex.com. Указывайте стоимость и сроки. Рассмотрю все варианты.Прошу отвечать только тех, кто имеет опыт разработки таких бирж.
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать многопоточный RDP клиент под Windows на С++. Программа должна по списку ip@login;password проверять сервера. Результат сохранять в лог. Указывайте сроки и стоимость.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать Tor Server (Exit Relay). Исходный код https://www.torproject.org/download/download Требования: - Windows 2000/XP(SP1,SP2,SP3),Windows Vista (SP1,SP2),Windows 7(SP1),Windows 8,Windows Server 2003 (SP1,SP2), ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Нужно написать регулярное выражение на пхп. ТЗ прилагается.Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перенести (сконвертировать) приложение с Питона на C# (4 Мб кода). Указывайте Ваши сроки и стоимость.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать шаблон для генератора статей для сайта 500bids.com, 3500-4000 символов . Указывайте Ваши сроки и стоимость.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать статью для сайта http://kinglinks.ru 2000-2500 символов. Указывайте Ваши сроки и стоимость.Завершен13 лет назад
Нужна статья 2000–2500 символов на тему автопрогона по каталогам для seoplex.ru. Указывайте Ваши сроки и стоимость.Завершен13 лет назад
Необходимо написать статью 2000-2500 символов о скандинавском аукционе. Указывайте Ваши сроки и стоимость.Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужен аналог сайта fermasosedi.ru под ключ. Указывайте Ваши цены и сроки.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте.Ситуация такая.У меня есть два неймсервера - неймсервер1 и неймсервер2. На неймсервере1 установлена панель ISPmanager Pro и есть 2 сетевые карты - 1-я для интернета и на ней внешний айпи 82.xxx.xxx.xxx, а 2-я сетевая для ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужен сайт тизерной сети под ключ. Указывайте Ваши цены и сроки Требования: 1. Регистрация в качестве рекламодателя и WEB мастера 2. Полная статистика для рекламодателя и web мастера 3. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт отзывов под ключ, аналог irecommend.ru . Указывайте сроки и стоимость.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте.Нужен сайт по автоматической регистрации в каталогах, аналог autoregis.ru , autoreg.ru. Дизайн не нужен. Указывайте ваши сроки и стоимостьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужна программа для распознавания лиц на фото. Требования: - поиск идентичных фото (лиц, только анфас) по базе - возможность добавлять фото в базу - фотографии могут быть с разным ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт reverse ip (получение всех доменов на одном ip). Пример - domainsbyip.com Скрипт НЕ должен парсить поисковики и использовать сервисы типа domainsbyip.com или spys.ru/ips . Указывайте стоимость и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно разработать сайт скандинавского аукциона. ТЗ – http://zalil.ru/30687116Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад