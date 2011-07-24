Здравствуйте.Ситуация такая.У меня есть два неймсервера - неймсервер1 и неймсервер2. На неймсервере1 установлена панель ISPmanager Pro и есть 2 сетевые карты - 1-я для интернета и на ней внешний айпи 82.xxx.xxx.xxx, а 2-я сетевая для ...