Перенести приложение с Питона на C#

Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему « Редактор работы с графами» Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет ...