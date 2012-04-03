Перенести приложение с Питона на C#

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести (сконвертировать) приложение с Питона на C# (4 Мб кода). Указывайте Ваши сроки и стоимость.

12 лет назад
blboss30
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходима курсовая по ООП-6

    $50

    Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему « Редактор работы с графами» Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима курсовая по ООП-5

    $50

    Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему «Модель работы кухонной плиты» Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет 30$ ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима курсовая по ООП-4

    $50

    Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему «Информационно-аналитическая система «Университет»» Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет 30$ за ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима курсовая по ООП-3

    $50

    Здравствуйте! Необходимо написать курсовую по ООП на тему "Моделирование работы кондиционера" Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:) Бюджет 30$ за ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение под Windows для передачи файлов

    Бюджет по договоренности Приложение под Windows для автоматической передачи файлов Приложение на С/C++ для автоматического передачи файлов. Этап 1: Приложение (под Windwos X, начиная с XP), которое висит в трее, сканирует набор папок, если находит файл, то ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка Delphi-приложения, работающего с БД

    $50

    Необходимо создать базу данных в MS SQL Server (по имеющейся логической модели). Разработать Delphi- приложение, работающего с этой базой данных, которое будет выводить таблицы,формировать необходимые отчеты (объединение таблиц по различным параметрам, подсчет сумм), сохранять отчеты ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа на С#.

    Тема: "Перевод печатного текста в рукописный аналог." Подробности в архиве. Интересует цена и сроки.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад