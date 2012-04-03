Необходима курсовая по ООП-6

Необходимо выполнить обработку базы данных автомобильного каталога Peugeot (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3840639). ТЗ на разработку во вложении.
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Здравствуйте!
Необходимо написать курсовую по ООП на тему « Редактор работы с графами»
Для курсовой необходима программа и текст курсовой на 30 страниц из 2-х глав. Программу сильно мудрить не надо, лишь бы делала вид что работает:)
Бюджет 30$ за работу. Оплата по webmoney за выполненную работу после выполнения.
Сроки до середины апреля.
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