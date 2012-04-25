Разработка Delphi-приложения, работающего с БД

Тема: Programming for 3D
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать базу данных в MS SQL Server (по имеющейся логической модели). Разработать Delphi- приложение, работающего с этой базой данных, которое будет выводить таблицы,формировать необходимые отчеты (объединение таблиц по различным параметрам, подсчет сумм), сохранять отчеты в различных форматах (.doc, .xls), печатать их. Так же должен быть предусмотрен поиск в таблицах (по ключевым словам) и раздел справки.
Могу предоставить инструкцию по написанию программы (но в ней учтены не все моменты) и пример аналогичной программы.
Более подробно все объясню заинтересовавшимся.
Срок выполнения - 1-2 недели.
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