Переделать dde сервер под delphi

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Есть dde сервер работаютщий под делфи и проецирующий содержимое дде потока в stringgrid, нужно переделать под проецирование данных в динамические массивы. Объемы передаваемых данных большие, в массивах должны помещатся несколько сотен тысяч записей.

Delphi
12 лет назад
perseptron
Генадий 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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