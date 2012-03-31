Написать ТЗ обмена данными УПП-БП

Требуется написать ТЗ для системы переодического переноса данных из УПП 1.2 в БП 2.0. Основное требование к переносу, оборотно-сальдовая ведомость по цифрам и аналитике должна выглядеть также или почти также как в УПП, в ТЗ нужно написать что необходимо перенести для выполнения основного требования.Если в итоге совместить аналитику не удастся тогда написать в чем она будет отличатся. В ТЗ необходимо обозначить список данных для переноса и средство переноса, если по некоторым объектом переноса возникают слишком сложные правила, тогда описать изменение конфигурации и предварительную обработку данных, для упрощения правил.