Разработать модуль калибровки сенсорного экрана. Средство разработки – QT. ОС – Linux. Разработка программы, производящей калибровку сенсорного экрана. Программа должна определять, какая точка сенсорной пленки соответствует точке на экране, и приводить в соответствие касания человека ...
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Написать API приложение для автоматической проверки большого количества текстов через известную программу Advego Plagiatus либо похожую. То есть в программе указывается путь к папке содержащей большое количество текстовых файлов, текст в которых нужно проверить. Программа должна проверить текст через адвего плагиатус и результат сохранить в html файле с раскраской а значение уникальности занести в таблицу.
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