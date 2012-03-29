Api приложение

$100
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка195 просмотров
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Написать API приложение для автоматической проверки большого количества текстов через известную программу Advego Plagiatus либо похожую. То есть в программе указывается путь к папке содержащей большое количество текстовых файлов, текст в которых нужно проверить. Программа должна проверить текст через адвего плагиатус и результат сохранить в html файле с раскраской а значение уникальности занести в таблицу.

12 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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