Написать API приложение для автоматической проверки большого количества текстов через известную программу Advego Plagiatus либо похожую. То есть в программе указывается путь к папке содержащей большое количество текстовых файлов, текст в которых нужно проверить. Программа должна проверить текст через адвего плагиатус и результат сохранить в html файле с раскраской а значение уникальности занести в таблицу.