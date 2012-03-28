Калибровка сенсорного экрана

$250
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Разработать модуль калибровки сенсорного экрана. Средство разработки – QT. ОС – Linux.

Разработка программы, производящей калибровку сенсорного экрана. Программа должна определять, какая точка сенсорной пленки соответствует точке на экране, и приводить в соответствие касания человека с собственной системой координат устройства.

Кнопки и поля ввода команд располагаются в отдельных точках экрана. Чтобы интерфейс сенсорного экрана реагировал на действия пользователя, необходимо точно определить точки касания пальцем в координатах изображения на экране. Разрабатываемая программа должна иметь простой интерфейс, позволяющий проводить настройку в полуавтоматическом режиме.

12 лет назад
Memfisu
Айгюль 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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