Калибровка сенсорного экрана

Разработать модуль калибровки сенсорного экрана. Средство разработки – QT. ОС – Linux.

Разработка программы, производящей калибровку сенсорного экрана. Программа должна определять, какая точка сенсорной пленки соответствует точке на экране, и приводить в соответствие касания человека с собственной системой координат устройства.

Кнопки и поля ввода команд располагаются в отдельных точках экрана. Чтобы интерфейс сенсорного экрана реагировал на действия пользователя, необходимо точно определить точки касания пальцем в координатах изображения на экране. Разрабатываемая программа должна иметь простой интерфейс, позволяющий проводить настройку в полуавтоматическом режиме.