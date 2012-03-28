Портировать программу с C++ на Delphi

У нас имеется около сотни телефонов. Что необходимо: 1. Мы вводим все номера телефонов. 2. Идёт дозвон на все телефонные номера. 3. Трубки на всех номерах будут подниматься нашими сотрудниками, однако, по-техническим моментам, соединение будет рваться каждые 30 ...