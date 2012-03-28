Портировать программу с C++ на Delphi

win tcp приложение типа Клиент1-Сервер-Клиент2 подробности icq386-001
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Имеется маленькая программа, написанная на C++, которая взаимодействует с DLL. Собрана в MSVC 6.
Необходимо переписать её на Delphi 2010.
Исходники для оценки вышлю по запросу.
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