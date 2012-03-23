Skype-автодозвонщик на номера

Здравствуйте. Имеется одномерный массив, который хранит в себе бинарное дерево. Необходимо его вывести в TreeView. Формулу, по которой можно высчитывать уровень и порядковый номер элемента, зная индекс одномерного массива, я предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас имеется около сотни телефонов. Что необходимо:
1. Мы вводим все номера телефонов.
2. Идёт дозвон на все телефонные номера.
3. Трубки на всех номерах будут подниматься нашими сотрудниками, однако, по-техническим моментам, соединение будет рваться каждые 30 минут.
4. Следовательно, после обрыва на каждом из номеров, куда происходит звонок, (а это не синхронно происходит, разница в секундах в зависимости от того как быстро взяли трубку есть) должен производиться новый дозвон.
5. Четвёртый пункт=цикл, т.е. операция должна происходить бесконечно и из цикла не выходить (если только принудительно).
Теперь по реализации. В Скайпе будет приобретён безлимитный тариф на звонки. Если Вы программно сможете реализовать нашего бота таким образом, чтобы это являлось этакой конференц-связью и тому подобным, т.е. мы сможем использовать всего один логин скайпа с безлимитным тарифом для одновременной связи со 100 стационарными телефонами - то оплата за выполненную работу будет двукратная.
Если же первый вариант невозможен, то необходимо, чтобы программа подключалась к скайпу сотней (да-да) аккаунтов и на каждом делала дозвоны на выделенный ему стационарный номер.
Не забывайте, что иные SIP-телефонии не подходят, работа строится исключительно со skype'ом. Это важное условие задачи.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно зделать простой конструктор дверей. Есть пример на сайте. Нужна прикладуха. Кого заинтересовало стучите в скайп gekas8Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $7500
Программа предназначена для организации автоматизации документооборота для нескольких компаний разных направлений деятельности: юридические услуги, консалтинг, рекламное агентство и т.д. Программа используется для: управления проектами управления планированием контролем ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать функцию по созданию штрихкода CODE_128 на QT! Срочно!Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать софт для трансляции рекламы на терминалах 1. ПО ( типа плеера) для установке на терминал. через которое будет прокручиваться реклама. Установка нескольких зон на экране (HTML / Flash / видео / бегущая строка / ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Оптовый прайс-лист с возможностью заказаПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать надстройку для Excel, реализующую возможность телефонного звонка по номеру, находящемуся в выбранной ячейке. Если будет выделено несколько ячеек, то необходимо значения всех ячеек соеденить через разделитель "," Звонок будет происходить через программу "Звонилка" Функции: 1. Добавление в ...Закрыт12 лет назад
Есть обработка номенклатуры к 1С ТИС 7.7 (в аттаче) Нужно добавить два поля из базы : КОД КАТЕГОРИИ ТОВАРА, и собственно ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ из справочника номенклатуры. Предназначена для полностью базовой конфигурации. ...Завершен12 лет назад
Нужно разработать программку-парсер. На входе фраза или список фраз, например, “пластивковые окна”. Ход последующих действий: - Программа вбивает данную фразу (или все фразы последовательно) в Яндексе, в Google, в Mail (лучше всего реализовать с возможностью выбора в ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте уважаемые программисты. Расскажу Вам в вкратце о нас чтобы Вы поняли о чем пойдет речь. Мы диспетчерская такси со своим и наемным автопарком. Будут 2 категории заказов те которые мы хотим дать своим машинам и ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад