Skype-автодозвонщик на номера

У нас имеется около сотни телефонов. Что необходимо:

1. Мы вводим все номера телефонов.

2. Идёт дозвон на все телефонные номера.

3. Трубки на всех номерах будут подниматься нашими сотрудниками, однако, по-техническим моментам, соединение будет рваться каждые 30 минут.

4. Следовательно, после обрыва на каждом из номеров, куда происходит звонок, (а это не синхронно происходит, разница в секундах в зависимости от того как быстро взяли трубку есть) должен производиться новый дозвон.

5. Четвёртый пункт=цикл, т.е. операция должна происходить бесконечно и из цикла не выходить (если только принудительно).

Теперь по реализации. В Скайпе будет приобретён безлимитный тариф на звонки. Если Вы программно сможете реализовать нашего бота таким образом, чтобы это являлось этакой конференц-связью и тому подобным, т.е. мы сможем использовать всего один логин скайпа с безлимитным тарифом для одновременной связи со 100 стационарными телефонами - то оплата за выполненную работу будет двукратная.

Если же первый вариант невозможен, то необходимо, чтобы программа подключалась к скайпу сотней (да-да) аккаунтов и на каждом делала дозвоны на выделенный ему стационарный номер.

Не забывайте, что иные SIP-телефонии не подходят, работа строится исключительно со skype'ом. Это важное условие задачи.