Надстройка для Excel

Необходимо создать надстройку для Excel, реализующую возможность телефонного звонка по номеру, находящемуся в выбранной ячейке.

Если будет выделено несколько ячеек, то необходимо значения всех ячеек соеденить через разделитель ","

Звонок будет происходить через программу "Звонилка"

Функции:

1. Добавление в контекстное меню пункта "Позвонить" (Иконка телефонной трубки)

2. Кнопка на панели надстройки "Позвонить" (Иконка телефонной трубки)

Требования:

1. Открытый исходный код

2. Обход системы безопастности (чтобы не было необходимости включать "низкую" систему безопастности)

3. Должна быть возможность загрузки надстройки в программу Excel после чего данная надстройка должна будет появляться во всех документах Excel на данном компьютере в данном офисе (и при отключении её она должна исчезнуть во всех документах excel)

4. Совместимость с MS Office 2003-2010

5. Возможность менять иконку

Пример конктекстного меню: http://excelvba.ru/code/GoogleSearch

Ещё пример: http://excelvba.ru/pictures/20120309-au6-39kb.jpg

Пример кода при нажатии: http://zvonilka.in.ua/index/nastrojka_ms_exell/0-6

Скачать программу "Звонилка": http://zvonilka.in.ua/download/zvonilka.rar

Пример создания надстроек: http://excelvba.ru/tools/CommandBar