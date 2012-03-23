Надстройка для Excel

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Необходимо создать надстройку для Excel, реализующую возможность телефонного звонка по номеру, находящемуся в выбранной ячейке.
Если будет выделено несколько ячеек, то необходимо значения всех ячеек соеденить через разделитель ","
Звонок будет происходить через программу "Звонилка"
Функции:
1. Добавление в контекстное меню пункта "Позвонить" (Иконка телефонной трубки)
2. Кнопка на панели надстройки "Позвонить" (Иконка телефонной трубки)
Требования:
1. Открытый исходный код
2. Обход системы безопастности (чтобы не было необходимости включать "низкую" систему безопастности)
3. Должна быть возможность загрузки надстройки в программу Excel после чего данная надстройка должна будет появляться во всех документах Excel на данном компьютере в данном офисе (и при отключении её она должна исчезнуть во всех документах excel)
4. Совместимость с MS Office 2003-2010
5. Возможность менять иконку
Пример конктекстного меню: http://excelvba.ru/code/GoogleSearch
Ещё пример: http://excelvba.ru/pictures/20120309-au6-39kb.jpg
Пример кода при нажатии: http://zvonilka.in.ua/index/nastrojka_ms_exell/0-6
Скачать программу "Звонилка": http://zvonilka.in.ua/download/zvonilka.rar
Пример создания надстроек: http://excelvba.ru/tools/CommandBar
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