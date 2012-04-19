Программа парсер

Нужно разработать программку-парсер.

На входе фраза или список фраз, например, “пластивковые окна”. Ход последующих действий:

- Программа вбивает данную фразу (или все фразы последовательно) в Яндексе, в Google, в Mail (лучше всего реализовать с возможностью выбора в виде чек-боксов);

- В случае выскакивания капчи, выводить сообщение для ввода цифр с картинки и продолжения работы;

- Берет 50 первых сайтов (предусмотреть возможность большего количества);

- На выбранных сайтах находит и копирует предложения с вхождением текущей фразы (если можно реализовать поиск не только точного вхождения, но и словоформы, т.е. в другом падеже или числе — будет просто здорово);

- Формирует txt файл или xls (csv), где с каждой новой строки размещает все найденные предложения в виде:

Современное производство позволяет изготавливать #a#пластиковые окна#/a# из экологически чистого материала, обеспечивая большую долговечность конструкции.

т.е. указанную фразу выделяет тегами #a# и #/a#.

При размещении заявки в тендере, прошу указывать стоимость, за которую готовы взяться за выполнение заказа.