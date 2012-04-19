Программа парсер

Здравствуйте уважаемые программисты. Расскажу Вам в вкратце о нас чтобы Вы поняли о чем пойдет речь. Мы диспетчерская такси со своим и наемным автопарком. Будут 2 категории заказов те которые мы хотим дать своим машинам и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать программку-парсер.
На входе фраза или список фраз, например, “пластивковые окна”. Ход последующих действий:
- Программа вбивает данную фразу (или все фразы последовательно) в Яндексе, в Google, в Mail (лучше всего реализовать с возможностью выбора в виде чек-боксов);
- В случае выскакивания капчи, выводить сообщение для ввода цифр с картинки и продолжения работы;
- Берет 50 первых сайтов (предусмотреть возможность большего количества);
- На выбранных сайтах находит и копирует предложения с вхождением текущей фразы (если можно реализовать поиск не только точного вхождения, но и словоформы, т.е. в другом падеже или числе — будет просто здорово);
- Формирует txt файл или xls (csv), где с каждой новой строки размещает все найденные предложения в виде:
Современное производство позволяет изготавливать #a#пластиковые окна#/a# из экологически чистого материала, обеспечивая большую долговечность конструкции.
т.е. указанную фразу выделяет тегами #a# и #/a#.
При размещении заявки в тендере, прошу указывать стоимость, за которую готовы взяться за выполнение заказа.
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