Доработка прикладного ПО для Windows на C++

Имеется программа для создания Orgcharts (диаграмм организационных структур). Программа писалась одним разработчиком в течении нескольких лет (около 60 тысяч строк C++, стандртные MFC, VS2008 - никаких особо хитрых алгоритмов). Этого разработчика больше нет.

Требуется убрать некоторую лишнюю функциональность, немножко подчистить интерфейс, добавить один из стандартных установщиков.

Сроки, порядок работ, условия и средства разработки - все очень гибкое и обсуждаемое. Бюджет тоже не окончательный.