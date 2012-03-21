Программа автоматического реферирования текста

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка257 просмотров
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Написать программу автоматического реферирования текста или аналогичный php скрипт. Описание программы и алгоритма в приложении, если писать на php, интерфейс обсуждается отдельно

12 лет назад
byzukalka
Ильяс 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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