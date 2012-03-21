Delphi: реализовать описанный алгоритм-2

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Еще один алгоритм.

Алгоритм математический описан на английском языке. Нужно его на Delphi реализовать. (Delphi 2007)

На email вышлю ссылку на описание алгоритма. Оплата WebMoney.

Жду предложений.

Delphi
12 лет назад
VasyaGonzo
Василий 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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