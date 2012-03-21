Delphi: реализовать описанный алгоритм-2

Требуется программа для учета товара в магазине. Можно в Экселе. С возможностью распечатки. Назначение: По приходу продавец вносит в программу все артикулы и цены. Ежедневно продавец отмечает проданные позиции. В итоге можно вывести на печать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Еще один алгоритм.
Алгоритм математический описан на английском языке. Нужно его на Delphi реализовать. (Delphi 2007)
На email вышлю ссылку на описание алгоритма. Оплата WebMoney.
Жду предложений.
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